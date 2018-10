In ein paar Tagen ist es so weit: Nur wenige Monate nach der Traumhochzeit von Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37) wird auch Prinzessin Eugenie (28) endlich vor den Traualtar treten und Jack Brooksbank das Jawort geben. Das royale Spektakel lässt sich natürlich kaum ein Palastmitglied entgehen – lediglich Herzogin Camilla (71) wird den Feierlichkeiten laut TMZ fernbleiben. Die Gattin von Prinz Charles (69) wird stattdessen das Erntedankfest einer Schule in Schottland besuchen. Damit erfüllt die pflichtbewusste 71-Jährige ihre Aufgabe als Palastrepräsentantin – aber was hält ihre Nichte Eugenie wohl davon?

