Mit der Traumfrau an einen persönlichen Traumort – für TV-Darsteller Patrick Hufen könnte es momentan sicher kaum besser laufen! Der wohl bekannteste Versicherungskaufmann der Republik hatte erst vor wenigen Wochen verkündet, dass er seiner Sabine das Jawort geben wird. Nach der Trauung, die am 21. September stattfand, brachen die frisch Vermählten direkt zu ihrer Hochzeitsreise auf: Patrick und seine Frau flitterten auf Sylt und in Hamburg!

Während die meisten Pärchen für ihre Honeymoon-Reise Sonne, Strand und Meer weit weg von der Heimat wählen, erfüllten sich der "Die Versicherungsdetektive"-Star und seine hübsche Herzdame einen ganz anderen Reisetraum – sie fuhren an die Nordsee. "Es müssen nicht immer die Malediven sein. Deutschlands Norden ist so schön", erklärte Patrick im Bild-Interview. Nach einem romantischen Aufenthalt auf der beliebten Insel, wo die Turteltauben auch noch weitere Hochzeitsfotos machen ließen, ging es weiter in die Hansestadt – St. Pauli-Spiel, Dinner mit Freunden und ein Besuch im Theater inklusive.

Im vergangenen Jahr war Patrick in Hamburg vor seiner Liebsten auf die Knie gegangen. Zu diesem Zeitpunkt kannte das TV-Gesicht Sabine schon rund zwei Jahre – für ihn war es Liebe auf den ersten Blick. Trotz der großen Gefühle: Nachwuchs ist für die beiden kein Thema mehr. "Nein! Wir wollen beide keine Kinder mehr. Wir sind zufrieden mit unserem Leben, wollen unser Glück nicht unnötig herausfordern", sagte Patrick, der bereits einen Sohn aus einer früheren Beziehung hat.

Instagram / patrickhufen Patrick Hufen und seine Verlobte Sabine

Anzeige

Instagram / patrickhufen Patrick Hufen im August 2018

Anzeige

Instagram / patrickhufen Patrick Hufen, "Die Versicherungsdetektive"-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de