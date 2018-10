Mit rund 3,9 Millionen Abonnenten gehört Dagi Bee (24) zu den Spitzenreitern der deutschen YouTube-Szene. Regelmäßig dürfen sich ihre Fans über neue Uploads freuen – und das seit mittlerweile sechs Jahren! Während den Clips der Blondine heute deutlich anzusehen ist, wie viel Erfahrung und Planung Dagi in ihre Arbeit als Webvideoproduzentin steckt, ruft ihr erstes Video, in dem sie noch etwas unsicher über die No-Gos bei Jungs redet, pure Schamgefühle bei der 24-Jährigen hervor. "Ich will da gar nicht drüber reden. Es war ganz, ganz schrecklich", gab Dagi ganz offen im Interview mit Promiflash zu.

