Im Leben von Bibi (25) und Julian Claßen (25) dreht sich jetzt alles um ihr Baby! Seit Wochen fieberten die Fans des YouTube-Pärchens auf die Geburt dessen ersten Kindes hin. Vier lange Tage ließ die Influencerin ihre Community im Ungewissen und zog sich von ihren Social-Media-Profilen zurück. Vor wenigen Stunden meldete sich die 25-Jährige nun endlich bei ihren Followern und ließ sie an ihrem privaten Glück teilhaben: "Unser kleiner Schatz ist da. Am 4.10. kam er gesund und munter auf die Welt, das ist die Hauptsache! Ich finde keine Worte für das Gefühl, ihn in den Armen zu halten. Ich bin die weltglücklichste Mama", lauteten ihre rührenden Zeilen auf Instagram.

