Er stand ihr in jeder Sekunde bei: Am 4. Oktober erblickte Bibi (25) und Julian Claßens (25) erstes Kind das Licht der Welt. Die Tage vor der Geburt entpuppten sich allerdings als ziemliche Zerreißprobe, da sich der Sohn der beiden Influencer ordentlich Zeit ließ. Bereits vor einigen Wochen äußerte sich Julian über die anstehende Geburt und war ziemlich nervös. "Ich glaube, das wird schon der Moment, wo ich mit am aufgeregtesten in meinem Leben bin", erzählte der Internetstar in einem YouTube-Video.

