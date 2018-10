Nach dem WM-Debakel gab die Deutsche Fußballnationalmannschaft am Dienstagabend ihr erstes öffentliches Training. Die Veranstaltung auf dem Berliner Olympiagelände zog gut 5.000 Zuschauer an und sorgte bei so manchem kleinen und großen Fan für Freude und Gänsehaut. "Es ist halt mal etwas ganz Besonderes. Auch für die Kinder, denke ich, dass ein Traum in Erfüllung geht, hier so vor Ort zu sein. Ich find’s ein bisschen aufregend", gestand ein Familienvater gegenüber Promiflash.

Promiflash Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de