Die Tage für alle Adam sucht Eva-Fans sind gezählt! Ab dem 3. November wird sich vor laufenden Kameras wieder ausgezogen. 13 flirtfreudige Singles begeben sich auch in der fünften Staffel auf die Suche nach der ganz großen Liebe. Dabei stranden die Kuppel-Kandidaten neuerdings nicht etwa auf einer einsamen Insel, sondern schippern auf hoher See. Auf der Segeljacht Queen Atlantis können die Adams und Evas um Gina-Lisa Lohfink (32), Emilija Mihailova und Jan Sokolowsky reichlich auf Tuchfühlung gehen. Neben einem Whirlpool und einer gemütlichen Kuschelecke lädt vor allem die Liebeskoje zu schlüpfrigen Schäferstündchen ein. Wer das Ruder wohl in die Hand nimmt?

MG RTL D Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de