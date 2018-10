Ihr zuckersüßes Baby-Foto beschert Bibi Claßen (25) einen neuen Rekord! Fünf Tage nach der Geburt ihres Söhnchens teilte die Influencerin ihr Glück am Dienstag auf ihrem Instagram-Profil. Die Likezahl explodierte geradezu – in nicht einmal 24 Stunden knackte der Beitrag die Millionenmarke! Damit lässt das Bild drei andere besondere Postings der YouTuberin hinter sich: Die Bilder ihrer Hochzeit mit Julian Claßen (25) erhielten bis dato etwa 740.000 Likes, direkt davor landet mit über 830.000 Herzen sein Heiratsantrag an die werdende Mama. Der bislang beliebteste Post war Bibis große Schwanger-Verkündung, der kurz vor einer Million Likes steht – und nun von der Ankunft des Kindes überholt wurde.

