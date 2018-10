Sie schwebt nach der Bachelor-Pleite wieder auf Wolke sieben: Vor sechs Monaten schien Kristina Yantsen im TV in Daniel Völz (33) die große Liebe gefunden zu haben, sie verliebte sich Hals über Kopf in den Rosenkavalier. Doch nur wenige Wochen nach Ausstrahlung des großen Finales war mit ihm schon wieder Schluss. Seitdem wurde es liebestechnisch still um die gebürtige Kasachin – bis jetzt: In einer offenen Frage-Antwort-Runde auf Instagram wollte ein Fan wissen, ob das Model wieder einen Mann an seiner Seite habe. "Ja, hab ich", antwortete Kristina kurz und knapp.

