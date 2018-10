Jess Glynne (28) meldet sich endlich mit einem zweiten Studioalbum zurück. Vor vier Jahren gelang der Britin der weltweite Durchbruch zusammen mit der Elektropopband Clean Bandit und dem Song "Rather Be". 2015 veröffentlichte sie dann ihr erstes musikalisches Sammelwerk und stürmte mit sieben Singles an die Spitze der Charts. Jetzt ist die Ausnahmesängerin wieder zurück und erklärte im Promiflash-Interview, was ihre neue Platte so besonders macht. "Ich würde sagen, sie ist ehrlich, zerbrechlich und intim", erzählte die 28-Jährige.

