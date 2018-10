Nach Pietro Lombardi (26) zaubert Dieter Bohlen (64) den nächsten Star für die DSDS-Jury aus dem Hut. Xavier Naidoo (47) wird in der 16. Staffel der Castingshow zu sehen sein. Darauf freut sich der Soul-Sänger total. "Ich bin auch bei DSDS dabei. Ich sitze neben Dieter, vielleicht auch nicht neben ihm, aber ich werde auf jeden Fall in der gleichen Reihe wie Dieter sitzen und werde mir wunderbare, hoffnungsvolle Stimmen anhören", erklärte der Söhne Mannheims-Star via Instagram.

