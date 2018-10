Umwerfend knallig oder herrlich skurril: Preisträger und Gäste verzauberten die American Music Awards! Taylor Swift (28) nahm ihre vier Auszeichnungen in einem silbernen Look entgegen, der jeder Discokugel Konkurrenz machen könnte. Auch Nachwuchs-Star Camila Cabello (21) stand stylish im Preishagel: Vier Awards gingen an die "Havanna"-Interpretin, die ihren beiden Outfits gleich noch eine Auszeichnung verdient hätte. Auch Blumen waren in Los Angeles am Dienstagabend angesagt: Während Rap-Star Cardi B (25) auf üppige Pracht von Kopf bis Fuß setzte, gewährte Sängerin Qveen Herby (32) zwischen ihren Blüten im durchsichtigen Dress freie Sicht auf Slip und Beine.

