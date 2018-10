Diese Aktion von Bert Wollersheim (67) ist durchaus gewagt. Der ehemalige Bordellbesitzer heiratete am vergangenen Samstag Ginger Costello. Zusammen mit dem Webcam-Girl ging es anschließend auf die Reeperbahn, wo sie mit ihren Partygästen auf ihre Ehe anstießen. In einer Kiez-Bar folgten die beiden dann auch der Tradition des Strumpfband-Ausziehens: Nur zog Bert das Band seiner Braut an statt aus – und das auf sehr freizügige und skurrile Weise, wie die Aufnahmen von Promiflash jetzt zeigen.

Bartek Kolodziej Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de