Finden die Landwirte in diesem Jahr ihre Traumfrau? Am Montag geht die Kuppelshow Bauer sucht Frau in eine neue Runde. Moderatorin Inka Bause (49) soll dem Liebesglück bereits zum 14. Mal auf die Sprünge helfen. In der Vergangenheit hat sie das bereits sehr erfolgreich geschafft und schon auf vielen Hochzeiten getanzt. Aber was für Ladys wünschen sich die Kandidaten in diesem Jahr eigentlich?

Während für Claus aus Niedersachsen besonders entscheidend ist, dass seine Traumdame "einfach normal" ist, muss für Andreas in Kanada klar sein, dass die Kandidatin zu ihm in die Einsamkeit nach British Columbia ziehen will: "Die Traumfrau, die ich da möchte, die müsste erst einmal Verständnis mitbringen, da draußen leben, das mögen und sich vom Leben hier loslösen können." Ob er das wirklich finden kann, da sei sich der 67-jährige gebürtige Schweizer allerdings nicht sicher.

Wie schon im vergangenen Jahr geht auch diesmal ein Farmer aus Namibia auf Frauensuche. Für den 38-Jährigen sind vor allem die ersten 30 Sekunden beim Kennenlernen entscheidend, aber die Herzdame sollte auch zu ihm nach Afrika ziehen wollen. "Man muss sich gegenseitig ausbalancieren und das ist für mich einfach sehr wichtig, also auch die gleichen Werte haben. Letztendlich muss man aufeinander eingespielt sein und das ist auch in der Wildnis, im Busch sehr wichtig, weil du dort niemanden um dich herum hast", sagte er RTL. Doch damit nicht genug, denn er braucht auch eine Teilnehmerin, die gut in Mathe ist: "Besonders wichtig ist, dass die Frau dann die Finanzen übernimmt, weil ich in Finanzen katastrophal bin."

Mit Matthias und Bernhard nehmen in dieser Staffel Neffe und Onkel gemeinsam an der Sendung teil. Der 23-jährige Matthias wünscht sich vor allem eine aufgeschlossene und freundliche Freundin: "Meine Traumfrau, die muss charakterlich natürlich zu mir passen, mich auch aushalten, mir gefallen, sie sollte schon hübsch sein und einen gewissen Charme versprühen. Das Lächeln macht auch ganz viel aus." Auch der 53-jährige Bernhard stellt sich eine positiv eingestellte Lady vor: "Ich suche eine Frau, die mit mir durch dick und dünn geht. Sie sollte eine selbstbewusste, aktive Frau sein, die auch mal mit mir feiern geht. Und Humor muss sie haben, denn zusammen lachen ist wichtig."

MG RTL D / Christian Stiebahl "Bauer sucht Frau"-Kandidat Jörn aus Namibia

Anzeige

MG RTL D / Stefan Gregorowius Matthias, "Bauer sucht Frau"-Kandidat 2018

Anzeige

MG RTL D / Stefan Gregorowius Bernhard, "Bauer sucht Frau"-Kandidat

Anzeige

MG RTL D / Milk & Honey Photography "Bauer sucht Frau"-Kandidat Andreas

MG RTL D / Stefan Gregorowius Claus, "Bauer sucht Frau"-Kandidat 2018

Was sagt ihr zu den Wünschen der Bauern? Total normal eben Etwas übertrieben Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de