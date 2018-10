Bibi Claßen (25) ist endlich Mama geworden – doch wie werden die ersten Tage mit ihrem Söhnchen ablaufen? Zunächst muss die YouTuberin lernen, richtig zu stillen. Und dann steht noch ein zweiter wichtiger Termin an: Bei der Vorsorgeuntersuchung U2, die normalerweise in den ersten Lebenstagen des Säuglings stattfindet, werden die Reflexe untersucht, eine Blutprobe analysiert und die Sehkraft gecheckt. Nach den überstandenen Strapazen der Geburt wird Bibi wohl noch nicht ganz wehwehchenfrei sein – denn nach einer Entbindung können unter anderem Haarausfall, Wassereinlagerungen, Schwitzattacken oder Stimmungsschwankungen auftreten. Doch das nimmt Bianca für ihr großes Familienglück sicher gerne in Kauf.

Instagram / Bibisbeautypalace Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de