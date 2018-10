Seit Mai dieses Jahres sind Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37) verheiratet. Das hätte sich das Paar nach ihrem ersten Date vor mehr als zwei Jahren wohl noch nicht träumen lassen – oder etwa doch? Der Biograf Andrew Morton beschreibt in seinem Buch "Meghan – eine Hollywood-Prinzessin", was die beiden nach ihrem ersten Rendezvous übereinander gedacht haben sollen: "Sie waren wie voneinander hypnotisiert. Harry war begeistert von ihrer Schönheit, ihrer Kultiviertheit und ihrer Auffassungsgabe. Meghan sah ihn als Mann, nicht als Royal", heißt es in einem Ausschnitt, der der Daily Mail vorliegt.

Splash News Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de