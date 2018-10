Zum ersten Mal in der Geschichte von Die Höhle der Löwen teilen sich zwei Investoren den Platz. Nachdem Georg Kofler (61) seine Jury-Kollegin Judith Williams (46) im Vorjahr krankheitsbedingt vertrat, sind sie in dieser Staffel gleichberechtigte Finanzierer. Im Promiflash-Interview erklärte der 61-Jährige: "Wir können über unsere Zeit etwas flexibler verfügen und können uns das unternehmerische Leben etwas besser einteilen." Das heißt aber nicht, dass sie sich für jede Entscheidung absprechen müssen, wie der Südtiroler gegenüber Vox erklärte: "Wenn jemand von uns beiden eine Entscheidung trifft, die dem anderen nicht so gut gefällt, dann kann er das auch alleine machen und dann muss der andere nicht mitmachen. Wir sind nicht aneinander gekettet, sondern zwei Unternehmer, die in freien Stücken zusammenarbeiten." Judith, die seit der ersten Staffel der Gründershow dabei ist, nutzte die Zeit für ihre Let's Dance-Teilnahme, denn die Dreharbeiten für beide Sendungen liefen parallel im Frühjahr. Die Aufteilung hat sich gelohnt: Die 45-Jährige holte sich den zweiten Platz.

Georg Wenzel/ActionPress Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de