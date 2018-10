Erst vor wenigen Tagen überraschte Nacktschnecke Micaela Schäfer (34) ihre Community mit diesen Nachrichten: Sie will eine dritte Brust haben! Einer weiß davon allerdings noch nichts: ihr – laut eigener Aussage – On-Off-Freund Felix (33). Killt dieser OP-Wunsch die letzten Hoffnungen auf eine gemeinsame Zukunft? "Wir vermissen uns natürlich, aber man muss schauen, ob es wirklich Sinn macht, ob er damit klarkommt, was ich mache. Gerade mit der dritten Brust, davon weiß er nichts. Ich glaube, wenn er das hört, dann lässt er mich in die Klapse einliefern", erklärte La Mica im Promiflash-Interview.

AEDT/WENN.com Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de