Diese Party war wie für eine Victoria's Secret-Flügelträgerin gemacht: Am 9. Oktober konnte sich Bella Hadid über 22 Kerzen auf ihrer Geburtstagstorte freuen. Das Gebäck war außerdem mit roten Schmetterlingen verziert – Bellas Lieblingstier und Markenzeichen. Auch die restliche Deko strotzte nur so vor Flügeln, Glitzer und Glamour. Das Sahnehäubchen war aber nicht der zweite Kuchen in Schmetterlingsform – sondern Bellas Tanz mit ihrem Schatz The Weeknd, den die Laufsteg-Beauty in ihrer Instagram-Story festhielt.

