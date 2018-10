Jetzt entschied sich Mandy Capristo (28) erneut zu einem Namenswechsel! Die Sängerin wollte seit Anfang 2016 eigentlich mit ihrem Zweitnamen Grace angesprochen werden. Auf diese Weise sollte ihr Image als Künstlerin von ihrem Leben als Privatperson getrennt werden. Inzwischen heißt sie allerdings wieder offiziell Mandy. Das Ex-Monrose-Mitglied sieht das Hin und Her allerdings ziemlich entspannt – für sie sind Namen nur Schall und Rauch: "Es gab gewisse Gründe, warum das so passiert ist und ich glaube, ich war die Lockerste mit dem Ganzen, weil mein Name schon immer Mandy Grace Capristo war", erklärte sie bereits im Mai 2017 gegenüber Promiflash.

