Ischtar Isik gibt ihrer Community ein Gesundheitsupdate! Nach wochenlangen Kopfschmerzen unterzog sich die Webbeauty vor einigen Wochen einer MRT-Untersuchung, bei der ein gutartiger Tumor bei ihr gefunden wurde. In einem YouTube-Video verrät die Influencerin nun, dass das Geschwür Mitte November entfernt wird. Da ihre behandelnden Ärzte überaus zuversichtlich sind, möchte sich die Social-Media-Queen bis dahin nicht verrückt machen. "Ich versuche, da einfach nicht dran zu denken. Ich kann jetzt eh nichts an der Situation ändern. Ich denke, ich werde kurz vor der OP nervös sein, weil eine OP am Gehirn ist natürlich nichts, was man mal eben so zwischen dem einen und dem anderen Punkt macht", schildert sie ihre aktuelle Gefühlslage.

