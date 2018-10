Bei Das Sommerhaus der Stars waren sie die größten Feinde: Daniela Büchner (40) und Felix Steiner (33)! Und auch in der Reunion-Sendung der Show fielen der Ex-Freund von Micaela Schäfer (34) und die Ehefrau von Jens Büchner (48) übereinander her. Inzwischen sind einige Monate vergangen – haben sich die zwei Reality-Stars in dieser Zeit vertragen? "Kein Plan, ich habe ihn kurz gesehen. Ja, das war im Sommerhaus, ich wünsche ihm alles Gute. Ich wohne auf Mallorca, er in Österreich, wo auch immer – das ist auch gut so. Ich glaube, in diesem Leben werden wir keine Freunde mehr", erzählte die Blondine gegenüber Promiflash beim KISS Cup 2018 in Berlin.

