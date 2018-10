Das könnte eine ganz wilde Staffel von Bauer sucht Frau werden. Das verspricht zumindest Inka Bause (49). Die Moderatorin legt sich auch in der 14. Auflage der Kuppelshow wieder mächtig ins Zeug, um die Landwirte an die Frau oder auch an den Mann zu kriegen. In diesem Jahr soll es aber besonders spannend werden. "Es gibt ein Battle zwischen den Frauen. Die Frauen tauschen die Männer, die Männer entscheiden sich für andere Frauen auf dem Scheunenfest. Es ist ein drunter und drüber", verriet die Power-Blondine nun gegenüber Promiflash. Die erste Folge ist ab dem 15. Oktober auf RTL zu sehen.

MG RTL D / Ruprecht Stempell Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de