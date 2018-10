Heißt Bibi (25) und Julian Claßens (25) Baby-Boy etwa wirklich Monte? Seit dem 4. Oktober steht das Leben der beiden YouTube-Stars Kopf: Sie wurden Eltern eines kleinen Jungen! Erste Details zur Geburt verriet die frischgebackene Mama bereits im Netz, der Name bleibt aber nach wie vor ein Geheimnis. Spekuliert wird, der kleine Spross höre auf Montiamus – abgekürzt: Monte. Doch was halten eigentlich die deutschen Stars davon? "Also ich denke mal, die Bibi ist unheimlich clever und hat schon jetzt einen Millionendeal mit der Firma Monte eingefädelt", mutmaßte Schauspielerin Caroline Beil (51) gegenüber Promiflash.

Patrick Hoffmann/WENN.com Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de