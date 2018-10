Da lässt es jemand ordentlich knallen: Shooting-Star Cardi B (26) feierte am 11. Oktober ihren 26. Geburtstag. Eine extravagante Wunschliste hat die Rapperin allerdings nicht erstellt. Migos-Mitglied Offset (26), ihr Gatte und Vater der im Juli geborenen Kulture Kiari Cephus, sollte einfach nur seinen ehelichen Pflichten nachkommen. In den sozialen Netzwerken geizte die Geburtstagslady nicht mit schlüpfrigen Details über den herbeigesehnten Sex mit ihrem Ehemann.

In einer Instagram-Story brüllte Cardi: "Mir ist alles egal. Ich will, dass es mir mein Ehemann in verschiedenen Positionen besorgt. Ich will, dass er mich wie eine Brezel verbiegt." Dass es zwischen den beiden Rap-Superstars auch im stinknormalen Beziehungsalltag heiß hergeht, bewies in der Vergangenheit ein verruchter Video-Clip der beiden. Sechs Wochen nach der Geburt ihrer Tochter feierten die frischgebackenen Eltern vor laufender Handy-Kamera das aufgehobene Sex-Verbot mit einer wilden Fummelei.

Die "I Like it"-Interpretin ist auch sonst kein Kind von Traurigkeit. Auf ihrer Debütplatte "Invasion of Privacy" lässt sie die Hörer an ihren versexten Fantasien teilhaben. Unter anderem rappt die New Yorkerin offen über ihren Wunsch-Dreier mit niemand Geringerem als Model Chrissy Teigen (32) und Popstar Rihanna (30).

Getty Images Offset und Cardi B

Getty Images Offset und Cardi B bei den BET Hip Hop Awards 2017

Getty Images Cardi B bei der New York Fashion Week

