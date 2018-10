Dieter Bohlen (64) macht es diesmal extrem spannend – wer darf in der kommenden DSDS-Staffel neben ihm Platz nehmen? Mit Pietro Lombardi (26) und Xavier Naidoo (47) holt der Pop-Titan schon mal zwei waschechte Profis ins Boot! Aber wer ist der Vierte im Jury-Bunde – beziehungsweise DIE Vierte? So viel verriet der Hamburger nämlich bereits: Es wird eine Frau. Aber welche Musikerin hat das Zeug dazu? Die Promiflash-Leser haben drei klare Favoritinnen! Neben Sängerin Sarah Lombardi (25) trauen die User auch Schlagerstar Maite Kelly (38) den spannenden Job zu. Platz eins belegte jedoch Ex-GZSZ-Darstellerin Jeanette Biedermann (38), die die meisten Stimmen für sich gewinnen konnte. Die Ladys haben allerdings zumindest für 2019 nicht die besten Karten, das beweisen jetzt neue Hinweise auf Dieters Instagram-Kanal.

