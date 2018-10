Jetzt setzt Tim Sander ein Zeichen gegen Hipster! An der Seite von Jeanette Biedermann (38) spielte sich der ehemalige GZSZ-Star von 1998 bis 2002 als Kai Scholl in die Herzen seiner Fans. Wie seine ehemalige Kollegin fasste auch er in der Musikbranche Fuß. Seit vier Jahren experimentiert der Beatbastler als T der Bär mit elektronischen Klängen und spritzigen Texten. In seiner neuen Single "SteSteSte" lässt er sich auf ironische Art und Weise gegen Fair Trade- und Superfood-Trends in der Szenegesellschaft aus. Ob er damit einen Hit landen wird?

Pascal Rohé Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de