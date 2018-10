Ist Micaela Schäfers (34) mögliche dritte Brust jetzt etwa schon ein echter Hype? Bereits seit Wochen sorgt das Erotikmodel für schlüpfrige Schlagzeilen: Mica will sich Triple-Boobs operieren lassen! Vor vier Jahren posierte sie noch mit einem angeklebten Exemplar vor dem Brandenburger Tor. Was damals ein Halloween-Kostüm war, wird bald vielleicht zur Realität. Doch was halten eigentlich ihre TV-Kollegen von dem Vorhaben der Berufs-Nacktschnecke? Auf der Weltpremiere der "Vivid Grand Show" in Berlin fragte Promiflash nach. "Das ist etwas, womit sie weltweit ins Gespräch kommt, das hat noch keiner gemacht. Das hatten vorher nur Aliens. Also, ich bin sehr gespannt", freute sich Drag Queen Olivia Jones (48). Allerdings zeigten sich nicht alle so begeistert.

Collage: WENN; ActionPress Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de