Sie sichert sich ab! Nach nur einem Monat Beziehung haben sich Ariana Grande (25) und Pete Davidson (24) verlobt. Mit ihrer Hochzeit lassen sich die Sängerin und der Komiker bisher noch Zeit, was laut Informationen von People auch an den derzeitigen Verhandlungen liegt: Das Paar soll aktuell einen Ehevertrag ausarbeiten. Immerhin wird Aris Vermögen auf stolze 45 Millionen US-Dollar geschätzt, Pete soll hingegen nur drei Millionen auf dem Konto haben. Im Fall einer Scheidung wäre so geregelt, ob und wie viel Unterhalt die 25-Jährige dem "Saturday Night Live"-Star zahlen müsste.

