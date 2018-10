Was für eine süße Neuigkeit nach einer schweren Zeit für Claire Holt (30)! Im März hatte die Vampire Diaries-Schauspielerin ihren Fans emotional von ihrer Fehlgeburt berichtet. Nur ein halbes Jahr später heiratete die Blondine ihre große Liebe Andrew Joblon – nun krönt das Paar seine Beziehung: Claire ist wieder schwanger! "Mein Herz platzt. Ich bin so froh, dass ich mit euch teilen kann, dass wir ein Baby bekommen. Es fühlt sich immer noch nicht real an", freut sich die werdende Mama auf Instagram.

