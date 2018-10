Die Weasley-Zwillinge bringen die Magie zur großen Harry Potter-Schau nach Potsdam! Am 13. Oktober kehrt die Ausstellung mit Requisiten, Kostümen und Rumtreiber-Karte zurück nach Deutschland. Zur Eröffnung am Donnerstag kamen auch James (32) und Oliver Phelps (32) in den Filmpark Babelsberg – die Brüder, die Fred und George Weasley in acht Filmen verkörpert hatten. Jahre nach Ende der Blockbuster-Reihe haben Events für Film-Fans ihren Zauber für die Briten noch nicht verloren. "Es ist wirklich cool, vor allem, wenn man Leute trifft, die dir dann erzählen, wie sie mit den Filmen aufgewachsen sind. Es ist etwas ganz Besonderes", sagte Oliver im Promiflash-Interview.

