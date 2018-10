Was ist wohl mit Justin Bieber (24) los? Der Popstar wurde zuletzt völlig niedergeschlagen in Los Angeles gesichtet. Kurz zuvor hatte die Nachricht über den Nervenzusammenbruch seiner Ex-Partnerin Selena Gomez (26) die Runde gemacht. Die Sängerin war bei einer Untersuchung im Krankenhaus in Panik ausgebrochen und befindet sich seitdem in Behandlung. Ob der Kanadier mitleidet? Er scheint zu weinen, wird von Freunden in den Arm genommen – und auch am nächsten Tag muss ihn seine neue Liebe Hailey Baldwin (21) noch trösten.

Splash News; Splash News Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de