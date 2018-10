Seit einer Woche ist Bibi Claßen (25) stolze Mutter eines kleinen Jungen. Seit der Geburt macht die YouTuberin sicherlich einige neue Erfahrungen. Doch was kann der Wonneproppen des Webstars nach so kurzer Zeit bereits? Laut dem Info-Portal Hallo Eltern haben wenige Tage alte Säuglinge vor allem die Fähigkeit, sich durch Schreie bemerkbar zu machen und so ihre Bedürfnisse mitzuteilen. Auch erste Reflexe und das Riechen funktionieren sehr gut, während Neugeborene ihre Umwelt mit den Augen nur sehr verschwommen wahrnehmen können.

wcrART/face to face / ActionPress Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de