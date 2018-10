Zwei Berlin - Tag & Nacht-Stars, zweimal großes Babyglück – eine neue Freundschaft fürs Leben? Nachdem Matthias Höhn (22) Mitte Juni Vater des kleinen Milan wurde, zog sein Ex-Kollege Pascal Kappés (28) Ende September nach. Auch er durfte sich über ein Söhnchen freuen. Werden sein Sprössling Ben und Matzes Nachwuchs bald aufeinandertreffen? Milans Papa hat es Promiflash im Interview verraten!

Erst einmal sei kein Spiel-Date für die Kleinen geplant, sagte der 22-Jährige: "Pascal soll erst mal die Zet mit seinem Kleinen genießen. Ob dann irgendwann mal ein Treffen zustande kommt, weiß ich nicht." Tatsächlich stehen die beiden früheren Setkollegen derzeit nur flüchtig in Kontakt. Ob es am Baby-Stress liegt? Matze und seine Liebste Jenefer Riili haben aktuell mehr als genug mit ihrem kleinen Mann zu tun – dafür lösten sie sogar vorübergehend ihre Verlobung auf.

Das bedeutet allerdings nicht, dass es in der Beziehung der jungen Eltern kriselt. Im Gegenteil: Nachdem ihr kleiner Milan kürzlich getauft wurde, will das Paar, das bis kurz vor der Geburt noch getrennte Wege ging, mit seinem Schatz bald in ein eigenes Haus umziehen. Für die Ehe von ihrem Amor-Kumpel Pascal und Denise (28) gibt es dagegen keine Hoffnung mehr, beide sind mit neuen Partnern glücklich. In jedem Fall ist im Leben der beiden BTN-Gesichter gerade jede Menge los – aber vielleicht schaffen sie es ja eines Tages doch, ihre Söhne zusammenzubringen!

Instagram / jenefer_riili Matze Höhn, Jenefer Riili und Milan

Instagram / pascal.kappes Pascal Kappés mit seinem Sohn Ben

Instagram / jenefer_riili Baby Milan und seine Eltern Jenefer Riili und Matthias Höhn, September 2018

