Was für ein farbenfrohes Spektakel bei der Hochzeit von Prinzessin Eugenie (28)! Am Freitagnachmittag hieß es in der St. George's Kapelle in Windsor endlich: Ja, ich will – denn die schöne Enkelin von Queen Elizabeth II. (92) und ihr Schatz Jack Brooksbank schworen sich die ewige Liebe. Neben dem traumhaften Kleid der Braut waren auch alle Augen auf die weiteren Mitglieder des Königshauses und ihre Outfits gerichtet. Promiflash zeigt euch die Trauungs-Looks der britischen Royals!

Getty Images, James Whatling / MEGA Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de