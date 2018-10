Was machen Fred und George Weasley eigentlich sieben Jahre nach dem letzten Harry Potter-Streifen? 2001 werden die Schauspieler James (32) und Oliver Phelps (32) als chaotisches Weasley-Doppel in der Magierreihe über Nacht zu Weltstars. Seit dem Ende der Filme ist es allerdings etwas ruhiger um die Twins geworden. Promiflash traf die beiden auf einer Pressekonferenz zur bevorstehenden "Harry Potter"-Ausstellung und hakte genauer nach, was sie aktuell so treiben. "Wir haben erst vor Kurzem einen Film zusammen gedreht, bei dem wir nicht einmal Verwandte spielen”, erzählte Oliver.

