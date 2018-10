Kristina Yantsen ist wieder in love. Ein halbes Jahr nach ihrer Trennung von Ex-Bachelor Daniel Völz (33) hat die gebürtige Kasachin wieder ihr Glück gefunden. Darüber freute sich nun auch der ehemalige Rosenkavalier. "Gerade wenn man in so einer Position, also in der Öffentlichkeit, ist, ist generell die Liebe eine schwere Sache und es ist vielleicht besser, wenn man es privat hält. Aber in dem Sinne wünsche ich ihr alles Gute und hoffe, dass es der Richtige ist", erklärte der Berliner Promiflash bei der Premiere von "Vivid".

