Micaela Schäfer (34) stellt mit ihrem neuen OP-Wunsch ganz Deutschland auf den Kopf! Schüttelten die Stars vor einigen Monaten noch wegen Sophia Vegas' (31) Rippen-Entfernung den Kopf, wird nun wohl Mica in Sachen skurriler Beauty-Eingriffe zu DEM Gesprächsthema der Promis: Die Nacktschnecke wünscht sich ernsthaft eine dritte Brust! Doch ist sie damit wirklich die erste? Nein! Denn schon vor vier Jahren sorgte eine Dame mit Triple-Busen im Netz weltweit für Furore!

Jasmine Tridevil schockte mit einem Spiegel-Selfie im Bikini 2014 das gesamte Internet: Glücklich grinste die damals 21-Jährige in die Kamera. In einem Interview mit Real Radio 104.1. hatte sie erklärt, sie habe sich für diese Operation entschieden, damit Männer sie nicht mehr attraktiv fänden. Sogar OP-Experten beschäftigten sich daraufhin mit dem wortwörtlichen Busenwunder. Im Gespräch mit The Daily Dot fachsimpelte ein Schönheitschirurg: "Ich bin mir zu 100 Prozent sicher, dass es ein Scherz ist, auf den alle reingefallen sind. " Theoretisch sei ein solcher Eingriff zwar nicht unmöglich, doch das Ergebnis würde niemals so aussehen, wie auf Jasmines Schnappschuss!

Der Experte sollte recht behalten: Nur wenige Wochen später kam heraus, dass der Busen ein Fake war! Doch das kam nur durch einen dummen Zufall ans Tageslicht. Jasmine war am Flughafen ihre Tasche geklaut worden. Als die Polizei den Täter gestellt hatte, entdeckten die Beamten laut TMZ in dem Koffer eine teure Brustprothese. Das Silikonkissen soll stolze 5000 Dollar wert gewesen sein. Seit das Netz-Phänomen aufgeflogen ist, hat sich auf ihrem Instagram-Account übrigens nichts mehr getan.

WENN.com Micaela Schäfer bei einem Event in Berlin

Instagram / jasminetridevil Jasmine Tridevil

Instagram / jasminetridevil Jasmine Tridevil

