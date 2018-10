Auf dieses Comeback haben wohl alle Fans gewartet! 2015 verabschiedete sich Stefan Raab (51) in seine Fernseh-Rente. Zuvor hatte er sich mit Shows wie "TV Total" oder Schlag den Raab einen Namen als der wohl erfolgreichste Entertainer im deutschen Fernsehen gemacht. Seinen Comdey-Ruhestand hielt der Moderator aber nicht lange aus. Schon im vergangenen Jahr kündigte er eine neue große Bühnenshow an. Nun sind erste Details zu dem Comeback-Spektakel bekannt – und es wird auch einen Abstecher ins TV geben!

Schon in der kommenden Woche soll die Erste von insgesamt drei Shows über die Bühne gehen. Wie die Bild berichtet, wird es dabei Sketche und Einspielfilme geben, die stark an Stefans Kultshow "TV Total" erinnern. Dazu können sich die Fans allerdings auch auf einen Rückblick auf seine kurze Auszeit und die Zukunftspläne des 51-Jährigen freuen. Zur Unterstützung hat der Star-Entertainer sich musikalische Gäste, wie Die Toten Hosen, Lena Meyer-Landrut (27), Max Mutzke (37) und Stefanie Heinzmann (29) dazu geholt. Außerdem sollen auch noch Carolin Kebekus (38) und Elton (47) auftreten. Auch die "TV Total"-Stammband, The Heavy Tones, darf bei der Raab-Rückkehr natürlich nicht fehlen.

Für alle, die keine Karten für das Bühnenspektakel bekommen haben, gibt es aber einen kleinen Trost. Die Show soll zumindest teilweise live bei ProSieben ausgestrahlt werden!

Mathis Wienand / Getty Images Stefan Raab beim Deutschen Comedypreis

Anzeige

Getty Images Die Toten Hosen bei der 1Live Krone

Anzeige

Becher/WENN.com Elton in der Talkshow von Markus Lanz

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de