Diese heiße Tanzeinlage begeistert selbst Hüftschwung-Queen Shakira (41)! Immer wieder beweist Britney Spears (36) auf ihrem Instagram-Kanal: Sie weiß, wie man sich bewegt! In ihrem aktuellen Clip tänzelt die Princess of Pop zum Hit "Chantaje" von Shakira und Maluma (24) – und haut mit ihrer Salsa ihre Musikerkollegin vom Hocker. "Du rockst Britney", lobte die "Whenever, Wherever"-Interpretin die Performance auf High Heels mit einem Twitter-Beitrag.

