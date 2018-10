Sie ist mit ihrer aktuellen Figur einfach nicht zufrieden: Vor zwei Monaten erblickte das erste deutsche Love Island-Baby das Licht der Welt. Seitdem sind Elena Miras (26) und Mike Heiter im absoluten Elternglück. Doch das Reality-Sternchen ist mit einer Sache noch nicht ganz so happy: seinem Körper. "Für mich bin ich eindeutig zu dünn, weil ich nie so dünn war", erzählte die dunkelhaarige Beauty ihren Fans in ihrer Instagram-Story.

