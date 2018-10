Lorena Rae (24) hat es geschafft: Das deutsche Model darf im Dezember als eine von über 50 Schönheiten den weltberühmten Victoria's Secret-Laufsteg stürmen. Dieser Meilenstein will natürlich bestens vorbereitet werden – immerhin stehen bekanntlich nicht nur die sexy Dessous des Modelabels, sondern auch die knackigen Körper der Mädels im Fokus. Kein Wunder also, dass Lorena in ihren Instagram-Storys regelmäßig so eisern trainiert!

Instagram / lorena Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de