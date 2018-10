Lisa und Lena (16) sind echte Multitalente: Seit Juni 2015 begeistern die Zwillinge ihre Fans mit vollen Lip-Sync-Clips im Netz. Mittlerweile haben die beiden auch noch viele andere Projekte am Start. Jetzt erreichen die beiden Schwestern einen weiteren großen Meilenstein in ihrer Karriere: Sie werden am 30. November eine der größten deutschen TV-Shows präsentieren: "Der absolute Wahnsinn! Für uns geht mit der Moderation von 'THE DOME' ein ganz großer Traum in Erfüllung und wir sind superhappy, das mit unseren Fans teilen zu können", schwärmte das Duo im Interview mit RTL II.

