Selena Gomez (26) hat einen neuen Song am Start: Bei dem Track "Taki Taki", den sie zusammen mit Sänger Ozuna, DJ Snake und Rapperin Cardi B (26) aufnahm, singt die Halbmexikanerin ausnahmsweise nicht Englisch, sondern Spanisch. Leider kommt das bei einigen Fans nicht so gut an. "Ich werfe 'Taki Taki' weg, weil Selena Gomez auf Spanisch singt, als ob sie wüsste, was zum Teufel sie da sagt!", wetterte eine Userin auf Twitter.

