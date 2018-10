Sie ist wunderschön, erfolgreich und schwebt über Laufstege auf der ganzen Welt: Anja Rubik (35) gehört zu den Supermodels der Branche. Schon als Jugendliche begann ihre Karriere – heute wird Anja als Model international gefeiert und von den bekanntesten Designern für Shootings und Fashionshows gebucht. Doch jetzt ist sie unter die Autoren gegangen. Allerdings wird man in ihrem Werk keine Memoiren oder einen Roman lesen. Sie hat ein Aufklärungsbuch für Jugendliche in ihrer Heimat Polen geschrieben.

In dem erzkatholischen Land soll das Thema Sex noch immer ein absolutes Tabu sein. Für Anja ein No-Go. Die 35-Jährige schrieb deshalb ein Sachbuch, das junge Menschen in Polen sexuell aufklären und eine offene Diskussion der Sache anregen soll. "Das Thema Sex ist immer noch ein Tabu, auch unter Erwachsenen. Die meisten Teenager bekommen in Schulen nur falsche Infos zu hören", erläutert die Catwalk-Beauty in Sexedpl. Mit dem alternativen Lehrbuch soll sich das nun ändern.

Geld wird Anja mit ihrer Schreibarbeit übrigens nicht verdienen. Bei dem Aufklärungswerk handelt es sich um ein Non-Profit-Projekt. Mit einem sehr günstigen Preis von umgerechnet etwa fünf Euro soll "Sexedpl" auch für jeden Teenie bezahlbar sein.

Getty Images Anja Rubik bei den Filmfestspielen in Cannes 2018

Anzeige

Instagram / anja_rubik Anja Rubik, polnisches Model

Anzeige

Getty Images Anja Rubik auf dem Laufsteg der Saint Laurent Show in Paris 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de