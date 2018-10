Aufgepasst und Ohren gespitzt – Promiflash hat für euch die geheimen Decknamen von Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37)! Wie jetzt durchsickerte, setzt das Paar während privater Ausflüge auf Pseudonyme. Um außerhalb der Palastmauern für so wenig Aufsehen zu sorgen wie möglich, dürfen Bodyguards und andere Bedienstete die Turteltauben natürlich nicht mit ihren echten Namen ansprechen. So wird laut Daily Mail aus Prinz Harry mal eben David Stevens – und aus Herzogin Meghan Davina Scott. So ganz hängen sie ihre royale Rolle dann aber doch nicht an den Nagel: Die gemeinsamen Initialen "DS" deuten tatsächlich auf ihre wahre Identität hin und stehen wahrscheinlich für "Duke und Duchess of Sussex".

