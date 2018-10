Kommt es bei Adam sucht Eva - Promis im Paradies in diesem Jahr zu zahlreichen Stelldicheins – und zwar dank der neuen Regelungen? Statt sich wie in den vergangenen Staffeln unter Palmen an einem einsamen Sandstrand näher zu kommen, flirten die Promis und No-Names ab dem 3. November auf einer Luxusjacht. Promiflash nennt euch die drei Gründe, weshalb es in diesem Jahr zu heißem TV-Sex kommen wird: Die Bewohner können sich auf dem engen Boot nicht nur in deutlich angenehmere Liebeskojen verziehen – es steht auch jede Menge Alkohol zur Verfügung! Das Ganze erinnert doch ziemlich an Love Island...

