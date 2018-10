Die Nachricht traf die Alles was zählt-Fans wie der Blitz! Tanja Szewczenko (41) verlässt die Daily Soap – und dieses Mal für immer. Als Diana Sommer mischte die Schauspielerin den Cast der vorabendlichen Serie seit deren Start im Jahr 2006 auf. 2009 folgte der Schock: Tanja kündigte eine Auszeit an. Nach siebenjähriger Pause kehrte sie schließlich ans Set zurück – die Zuschauer konnten aufatmen. Am Sonntag verkündete die 41-Jährige allerdings überraschend: Sie steigt endgültig aus der Serie aus und wird am 23. November zum letzten Mal in dem Format zu sehen sein. "Ich bin dankbar und stolz", schrieb die ehemalige Eiskunstläuferin dazu in einem emotionalen Instagram-Post.

