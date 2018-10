Wird Sarah Lombardi (26) zu ihrem großen Ehrentag so richtig die Sau rauslassen? Für die einstige DSDS-Zweite heißt es heute gleich eine Schar an Kerzen auf dem Kuchen auspusten: Die schöne Brünette feiert ihren 26. Geburtstag! Doch wird an diesem großen Tag auch ordentlich auf den Putz gehauen – oder lässt Sarah es ruhiger angehen? Im Promiflash-Interview verriet die Kölnerin, welche Pläne sie hat!

Party-Animal Sarah Lombardi? Nicht am 26. B-Day – dessen war sich die Mama des kleinen Alessio (3) beim Event zum 50. Geburtstag der Marke kinder am Sonntag bewusst. "Wir werden wahrscheinlich noch ein wenig hier bleiben. Aber morgen geht's dann wieder zurück, weil die Arbeit ruft. Früher waren die Geburtstage halt einfach spannender, wenn man ehrlich ist!", erklärte sie Promiflash. Angst vor dem Älterwerden habe sie jetzt aber noch nicht: "Ich freue mich, dass Alessio wächst, dass ich alles mitbekommen darf, dass er irgendwann hoffentlich auch diese schlimme Phase von jetzt übersteht, dass ich das vor allem überstehe. Und da freu ich mich drauf!"

Ob sie zur großen 26 auch süße Unterstützung von ihrem Schatz bekommen wird? Erst vor wenigen Tagen hatte Sarah den Geburtstag ihres Freundes Roberto mit dem Berliner gefeiert und ihre Fans in ihrer Instagram-Story daran teilhaben lassen. Zum Ehrentag seiner Liebsten dürfte der Sicherheitsmann sie sicher besuchen kommen.

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi im Heide Park Soltau

Instagram / sarellax3 Alessio und Sarah Lombardi

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi und ihr Freund Roberto am Wörthersee

