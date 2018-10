Jetzt macht Micaela Schäfer (34) Nägel mit Köpfen! Vor wenigen Wochen verkündete die TV-Nacktschnecke stolz: Sie will sich eine dritte Brust operieren lassen. Was zunächst wie ein PR-Gag schien, wird möglicherweise bald bitterer Ernst. Die 34-Jährige setzt augenblicklich alle Hebel in den Gang, um sich ihren Traum von den Triple-Boobs zu verwirklichen. Auch einen Arzt hat Mica bereits kontaktiert. "Ich habe meinen Chirurgen angefragt, der auch meinen Bauch gemacht hat. Das ist ein Brasilianer und den halte ich für verrückt genug, dass er so etwas in Erwägung zieht", plauderte sie im Promiflash-Interview auf der Erotikmesse Venus in Berlin aus.

